Русское географическое общество запустило проект «Хатанга. Наследие»

Проект Русского географического общества «Хатанга. Наследие» был создан по итогам экологической экспедиции и включает в себя фотовыставку с интерактивными экскурсиями, а также серию видеороликов и подкастов.

В течение двух лет в рамках экспедиции «Арктика. Генеральная уборка» велась работа по очистке береговой линии села Хатанга Красноярского края от груд скопившегося металла, проводились научные исследования и комплексное восстановление потенциала села как одного из главных форпостов России. В экспедиции участвовали добровольцы из разных уголков России. Молодые люди могли сами выбрать направление работы: исследовательское, медиа или экологическое.

За три смены участники экспедиции убрали более 700 тонн различного промышленного мусора и сделали большое количество фото- и видеоматериалов, интересных находок, а также научных наработок. Все это легло в основу просветительского проекта «Хатанга. Наследие», запуск которого состоялся 17 февраля.

« П р е д л а г а е м в а м п р и м е р и т ь н а с е б я п у х о в и к п о л я р н и к а , у з н а т ь , к а к в ы т а щ и т ь с ч а с т л и в ы й б и л е т и с а м о м у с т а т ь э к с п е д и ц и о н е р о м , а е щ е о т в е т и т ь н а в о п р о с , п о ч е м у , п о б ы в а в в А р к т и к е , е е н е в о з м о ж н о н е п о л ю б и т ь » , - о т м е т и л и в Русском географическом обществе.

В рамках проекта подготовлены четыре тематические виртуальные экскурсии по фотовыставке. Первая - «Хатанга. Три солнца на счастье» - позволяет разгадать тайны каждого фотоизображения, а также увидеть мир глазами художника. Вторая - «Холод меня воспитал» - посвящена природным условиям Хатанги, где проживает шесть тысяч человек, ее истории и людям.

«Хатанга — это мы» расскажет о членах экспедиции: молодых фотографах, ученых, журналистах, спортсменах и менеджерах. Участники экскурсии смогу узнать о том, как была сделана та или иная фотография, и как и при каких обстоятельствах экспедиционеры получили яркие впечатления. А «Снежинка не растает» — это путешествие-викторина для самых маленьких посетителей, которые смогут узнать интересные факты о Севере, ответить на сложные вопросы и разгадать несколько загадок.

Интерактивная выставка доступна на сайте. А серию подкастов с участниками экспедиции можно послушать здесь.

Также фотовыставки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, Красноярске, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Нижневартовске. Подробная информация о датах и месте их проведения доступна на сайте Русского географического общества.