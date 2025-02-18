Москалькова рассказала о росте жалоб участников СВО

В 2024 году уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила свыше 68 тысяч обращений от участников специальной военной операции (СВО) на Украине, членов их семей, а также жителей приграничных регионов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад омбудсмена.

Как рассказала в своем докладе Москалькова, жалоб стало в 2,3 раза больше по сравнению с 2023 годом. Из общего числа обращений за 2024 год более 35,5 тысяч касались поиска участников СВО, их освобождения из плена, возвращения тел и эвакуации граждан с территории Украины.

Часть вопросов касалась ускорения назначения выплат в связи с ранениями, своевременных выплат денежного довольствия в полном объеме, а также отпусков по болезни и направления военнослужащих на военно-врачебные комиссии.

В своем докладе уполномоченный по правам человека предложила сократить время рассмотрения госорганами обращений участников военных действий. Аналогичные инициативы уже существуют в ряде российских регионов — например, в Нижегородской области сроки хотят сократить с 30 до 20 дней.

Ранее Москалькова привела подробности о работе по поиску пропавших жителей в Курской области. В частности, она отметила, что в ноябре 2024 года первая группа — 46 жителей Суджанского района — вернулась из Сумской области Украины на родину.