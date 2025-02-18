Отловленную в Приморье тигрицу осмотрели ветеринары

Ветеринарные врачи центра реабилитации осмотрели тигрицу, отловленную на окраине Дальнереченска в Приморском крае.

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Специалисты определили, что хищнице примерно полтора года, ее вес 74 килограмма. Травм у животного нет, но для зверя маловат. Пока самка остается под надзором специалистов, сообщили в центре "Амурский тигр".

Напомним, конфликтную тигрицу отловили под Дальнереченском. Предположительно, ее брат тоже совершал налеты на населенные пункты.