Родственница Раисы Максимовой ответила на слухи о многомиллиардном наследстве актрисы

Внуку актрисы Максимовой Мите достались 50% квартиры звезды
Родственница актрисы Раисы Максимовой Елена Шойко, ухаживавшая за звездой в последние годы жизни, ответила на слухи о многомиллиардном наследстве звезды. Ее цитирует aif.ru.
По словам Шойко, матери внука Максимовой Мити, у актрисы была квартира с 50% в собственности — эту долю она и подарила своему внуку. Ради маленького мальчика, говорит Шойко, Максимова жила.
«Другие родственники недовольны, поэтому пытаются что-то раздуть. Я не знаю, откуда цифра $10 млрд», — говорит женщина.
Младшего сына артистки Алексея, отца Мити, не стало несколько лет назад, ему принадлежала другая доля в квартире. Трехкомнатную недвижимость на улице Тверская эксперты оценивают в 100 млн рублей.
Шойко также уточнила, что в последние годы Максимовой нужна была постоянная забота и медицинские процедуры, которые делают только в больницах.
«Ей нужно было постоянное переливание крови, пересадка костного мозга, в силу возраста, была невозможна. Дорогостоящие лекарства, уколы», — говорит Елена.
У Максимовой также остались две взрослые внучки, которым актриса завещала деньги. Шойко утверждает, что женщины этим недовольны.
Актрисы Раисы Максимовой не стало 11 декабря 2024 года. Ей было 95 лет.