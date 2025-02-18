Родственница Раисы Максимовой ответила на слухи о многомиллиардном наследстве актрисы

Родственница актрисы Раисы Максимовой Елена Шойко, ухаживавшая за звездой в последние годы жизни, ответила на слухи о многомиллиардном наследстве звезды. Ее цитирует aif.ru.

По словам Шойко, матери внука Максимовой Мити, у актрисы была квартира с 50% в собственности — эту долю она и подарила своему внуку. Ради маленького мальчика, говорит Шойко, Максимова жила.

« Д р у г и е р о д с т в е н н и к и н е д о в о л ь н ы , п о э т о м у п ы т а ю т с я ч т о - т о р а з д у т ь . Я н е з н а ю , о т к у д а ц и ф р а $ 1 0 м л р д » , — г о в о р и т ж е н щ и н а .

Младшего сына артистки Алексея, отца Мити, не стало несколько лет назад, ему принадлежала другая доля в квартире. Трехкомнатную недвижимость на улице Тверская эксперты оценивают в 100 млн рублей.

Шойко также уточнила, что в последние годы Максимовой нужна была постоянная забота и медицинские процедуры, которые делают только в больницах.

« Е й н у ж н о б ы л о п о с т о я н н о е п е р е л и в а н и е к р о в и , п е р е с а д к а к о с т н о г о м о з г а , в с и л у в о з р а с т а , б ы л а н е в о з м о ж н а . Д о р о г о с т о я щ и е л е к а р с т в а , у к о л ы » , — г о в о р и т Елена.

У Максимовой также остались две взрослые внучки, которым актриса завещала деньги. Шойко утверждает, что женщины этим недовольны.

Актрисы Раисы Максимовой не стало 11 декабря 2024 года. Ей было 95 лет.