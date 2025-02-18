Россиянкам расширили список разрешенных профессий

Россиянкам разрешили управлять экскаваторами и погрузчиками, пишет «Парламентская газета». Женщины в РФ смогут работать не только машинистами, но и дробильщицами угля, водителями самоходной машины на открытых горных работах и на поверхности строящихся шахт, разрезов и рудников. Соответствующее решение принял Минтруд.

Минтруд актуализирует перечень профессий, потому что некоторые из них благодаря техническому прогрессу сейчас стали абсолютно приемлемыми по условиям труда и для женщин, — заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Депутат Ярослав Нилов отметил, что список пересматривают очень аккуратно, лишь после консультаций с профсоюзами, работодателями и специалистами здравоохранения. Парламентарий заявил, что перечень профессий введен для защиты здоровья женщин, чья значимость не подвергается сомнению, даже без связи с вкладом в экономику. Нилов напомнил, что они прежде всего являются матерями и женами, но также ценными сотрудниками.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты России сообщили, что максимальная сумма пособия по безработице для россиян с 1 февраля составит более 15 тысяч рублей. В ведомстве также раскрыли размер индексации выплаты — 9,5%, которая пройдет в соответствии с уровнем фактической инфляции.