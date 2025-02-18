Умер драматург и автор герба Республики Хакасия Александр Котожеков
На 77-м году жизни скончался хакасский драматург и художник Александр Котожеков.
Заслуженный деятель искусств Хакасии умер 17 февраля после продолжительной болезни, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Хакасский национальный театр драмы и этнической музыки "Читiген".
"Уход Александра Ивановича - это огромная потеря для всех, кто знал его, кто восхищался его талантом, кто учился у него. Но его наследие останется с нами - в его пьесах, картинах, философских трудах, в памяти тех, кому посчастливилось быть с ним знакомым", - говорится в некрологе. Член Союза писателей России известен и как автор герба Республики Хакасия.
Уточнено, что похороны состоятся 20 февраля на Абаканском городском кладбище, прощание - в помещении театра "Читiген" в Абакане.