Умер драматург и автор герба Республики Хакасия Александр Котожеков

На 77-м году жизни скончался хакасский драматург и художник Александр Котожеков.

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Заслуженный деятель искусств Хакасии умер 17 февраля после продолжительной болезни, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Хакасский национальный театр драмы и этнической музыки "Читiген".

" У х о д А л е к с а н д р а И в а н о в и ч а - э т о о г р о м н а я п о т е р я д л я в с е х , к т о з н а л е г о , к т о в о с х и щ а л с я е г о т а л а н т о м , к т о у ч и л с я у н е г о . Н о е г о н а с л е д и е о с т а н е т с я с н а м и - в е г о п ь е с а х , к а р т и н а х , ф и л о с о ф с к и х т р у д а х , в п а м я т и т е х , к о м у п о с ч а с т л и в и л о с ь б ы т ь с н и м з н а к о м ы м " , - г о в о р и т с я в н е к р о л о г е . Ч л е н С о ю з а п и с а т е л е й Р о с с и и и з в е с т е н и к а к а в т о р г е р б а Республики Хакасия.

Уточнено, что похороны состоятся 20 февраля на Абаканском городском кладбище, прощание - в помещении театра "Читiген" в Абакане.