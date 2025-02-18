Стало известно о судьбе вступившего в полемику с патриархом Кириллом священника

Священник Алексей Шляпин, вступивший в полемику с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, остался на своем приходе и не подвергался санкциям. Об этом сообщает Daily Storm.

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Источник в Московской митрополии уточнил, что никаких обысков у Шляпина не проводилось. Также не было дисциплинарных мер в отношении священнослужителя, заверил собеседник.

В отделе по взаимодействию с обществом и СМИ Одинцовской епархии также заявили Daily Storm, что не имеют информации о каком-либо внимании правоохранителей к Шляпину.

Ранее некоторые СМИ распространили слухи о том, что у священника из Можайска после его выступления на епархиальном собрании Московской митрополии был проведен обыск, передает Telegram-канал.

Разговор между патриархом Кириллом и священником Алексеем Шляпиным из Можайска состоялся во время епархиального собрания Московской митрополии. В ходе обсуждения Шляпин высказался о главной миссии священнослужителей, подчеркнув, что их долг — вести людей в Царство Небесное, а не заниматься патриотизмом. Патриарх отреагировал на его слова, сказав, что Шляпин, возможно, родом с Западной Украины.