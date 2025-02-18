Панкратов-Черный назвал гнильем уехавших из России артистов

Актер Александр Панкратов-Черный назвал гнильем артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит издание aif.ru.

Отвечая на вопрос о том, почему многие артисты, которые негативно высказывались об СВО, сейчас уходят от антироссийской риторики, Панкратов-Черный заявил, что у них просто закончились деньги.

« Н у и х к ч е р т у , я в о о б щ е о н и х г о в о р и т ь н е х о ч у . О н и т о г о н е с т о я т . П р о с т о г н и л ь е ! » — д о б а в и л а к т е р .

В частности, народный артист России прокомментировал поступки юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов): «У него отец генерал, итить твою мать! Дед воевал. И он вдруг такое сотворил». Панкратов-Черный также заявил, что удивлен поведением телеведущего Ивана Урганта, поскольку его бабушка, актриса Нина Ургант, была патриоткой.

Летом 2024 года Панкратов-Черный объяснил свой отказ от роли в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Артист заявил, что из-за своей веры не стал играть вампира Варенуху в экранизации романа Михаила Булгакова, и назвал эту роль «бесовщиной».

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов заявил, что с либералами нет смысла спорить, потому что они не хотят слышать чужое мнение.