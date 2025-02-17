В партии рыбы «Люди Любят» в «Перекрестке» нашли червей

В российской сети магазинов «Перекресток» нашли червей в партии рыбы «Люди Любят». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что всю партию рыбы уже сняли с продажи. Кроме того, «Перекресток» также проведет выборочную проверку других партий от этой марки.

« " П е р е к р ё с т о к " с н и м а е т с п о л о к э т у п а р т и ю т о в а р а , а т а к ж е п р о в о д и т в ы б о р о ч н у ю п р о в е р к у д р у г и х п а р т и й д а н н о г о п р о и з в о д и т е л я » , — с о о б щ и л и в с е т и м а г а з и н о в .

При этом, ранее в сети появились сообщения о том, что девушка из Москвы нашла червей в красной рыбе от «Люди Любят» еще пять дней назад — все это время, согласно имеющейся информации, она ждала ответа от службы поддержки «Перекрестка».

Как добавили в пресс-службе магазина, «Перекресток» инициирует расследование на производстве «Люди Любят», чтобы проверить соблюдение производителем необходимых норм. Кроме того, компания пообещала связаться с клиентом по вопросу компенсации полной суммы покупки.