В партии рыбы «Люди Любят» в «Перекрестке» нашли червей
В российской сети магазинов «Перекресток» нашли червей в партии рыбы «Люди Любят». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что всю партию рыбы уже сняли с продажи. Кроме того, «Перекресток» также проведет выборочную проверку других партий от этой марки.
«"Перекрёсток" снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя», — сообщили в сети магазинов.
При этом, ранее в сети появились сообщения о том, что девушка из Москвы нашла червей в красной рыбе от «Люди Любят» еще пять дней назад — все это время, согласно имеющейся информации, она ждала ответа от службы поддержки «Перекрестка».
Как добавили в пресс-службе магазина, «Перекресток» инициирует расследование на производстве «Люди Любят», чтобы проверить соблюдение производителем необходимых норм. Кроме того, компания пообещала связаться с клиентом по вопросу компенсации полной суммы покупки.