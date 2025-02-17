В Театре Армии открыли мемориальную гримерку Зельдина

Церемония открытия мемориальной гримерки народного артиста СССР Владимира Зельдина состоялась в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве. Несколько десятков знакомых, близких и коллег пришли почтить память Зельдина, со дня рождения которого исполнилось 110 лет, передает корреспондент ТАСС.

" Н е т ч е л о в е к а , и м е ю щ е г о о т н о ш е н и е к к у л ь т у р е , и п р и ч е м ч е л о в е к а з н а ч и м о г о , ч е л о в е к а , м н о г о с д е л а в ш е г о , к о т о р ы й б ы н е п е р е с т у п и л п о р о г э т о й м а л е н ь к о й г р и м е р н о й " , - с к а з а л а н а о т к р ы т и и г р и м е р н о й н а р о д н а я а р т и с т к а Р о с с и и Ольга Богданова.

Как отмечают в театре, гримерка станет постоянной частью музея Театра Армии. В ней Зельдин провел 72 года, что служил в Театре Армии. К нему приходили выдающиеся полководцы, артисты, поэты и писатели. В их числе - Маршал Советского Союза Георгий Жуков, поэт и символ Серебряного века Анна Ахматова, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и другие. Богданова подчеркнула, что открытие гримерной - это драгоценный момент для каждого.

" Я ч а с т о д у м а ю о т о м , ч т о Владимир Михайлович никуда от нас не ушел и видит все, что происходит в театре. Хотя он уже не живет на этой земле, я чувствую его защиту и верю, что ничего плохого с нами не произойдет", - поделилась она.

В завершение своей речи Богданова предложила дать слово писателю Сергею Шебеко, большому другу Владимира Зельдина и автору многих книг о нем.

После открытия гримерки в Синем зале прошел памятный вечер в честь выдающегося артиста. Почтить память актера пришли главный режиссер, народный артист России Александр Лазарев, директор театра Милена Авимская и заслуженный деятель искусств РФ Юлий Гусман.

" С е г о д н я у н а с е с т ь у в е р е н н о с т ь , ч т о э т о т т е а т р ( Ц А Т Р А - п р и м . Т А С С ) в о з р о ж д а е т с я и б у д е т п р о д о л ж а т ь ж и т ь . Я в с п о м и н а ю с в о е г о д р у г а В л а д и м и р а З е л ь д и н а и в е р ю , ч т о о н в с е в и д и т и р а д у е т с я з а н а с " , - о т м е т и л о н , д о б а в и в , ч т о в с т р е т и л с я с Зельдиным, когда тому уже исполнилось 88 лет, и именно для него Гусман поставил два спектакля: "Человек из Ламанчи" и "Танцы с учителем" . "Для меня честь и гордость, что я был близок с таким человеком! Он настоящий Дон Кихот", - заключил он.

В ходе памятного вечера была также открыта выставка "Птенцы гнезда А. Попова", на которой представлены уникальные афиши, фотографии, реквизит и костюмы спектаклей с участием выдающегося артиста.

О Владимире Зельдине

Владимир Зельдин родился в 1915 году в царской России; его детство и юность прошли в годы революции и НЭПа, молодость - во время Великой Отечественной войны. Он был свидетелем оттепели, застоя, перестройки и зарождения новой России. И уже в XXI веке Зельдин не сходил со сцены, оставаясь ярчайшим артистом, продолжающим до последних месяцев своей жизни создавать все новые и новые образы. Из биографии Зельдина известно, что первую громкую славу ему принесла роль в кино. Фильм "Свинарка и пастух", в котором он снимался в военном 1941 году, сделал его знаменитым на всю страну. А в 1945 году актер был приглашен в Театр Советской армии (сейчас Центральный театр Российской армии), где в результате прослужил более 70 лет. На сцене родного театра он сыграл более 60 ролей, и более 50 - в кино. Спектакли с его участием были долгожителями. Зельдин умер на 102-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.