В Театре Армии открыли мемориальную гримерку Зельдина

В Театре Армии открыли мемориальную гримерку Владимира Зельдина
Церемония открытия мемориальной гримерки народного артиста СССР Владимира Зельдина состоялась в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве. Несколько десятков знакомых, близких и коллег пришли почтить память Зельдина, со дня рождения которого исполнилось 110 лет, передает корреспондент ТАСС.
"Нет человека, имеющего отношение к культуре, и причем человека значимого, человека, много сделавшего, который бы не переступил порог этой маленькой гримерной", - сказала на открытии гримерной народная артистка России Ольга Богданова.
Как отмечают в театре, гримерка станет постоянной частью музея Театра Армии. В ней Зельдин провел 72 года, что служил в Театре Армии. К нему приходили выдающиеся полководцы, артисты, поэты и писатели. В их числе - Маршал Советского Союза Георгий Жуков, поэт и символ Серебряного века Анна Ахматова, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и другие. Богданова подчеркнула, что открытие гримерной - это драгоценный момент для каждого.
"Я часто думаю о том, что Владимир Михайлович никуда от нас не ушел и видит все, что происходит в театре. Хотя он уже не живет на этой земле, я чувствую его защиту и верю, что ничего плохого с нами не произойдет", - поделилась она.
В завершение своей речи Богданова предложила дать слово писателю Сергею Шебеко, большому другу Владимира Зельдина и автору многих книг о нем.
После открытия гримерки в Синем зале прошел памятный вечер в честь выдающегося артиста. Почтить память актера пришли главный режиссер, народный артист России Александр Лазарев, директор театра Милена Авимская и заслуженный деятель искусств РФ Юлий Гусман.
"Сегодня у нас есть уверенность, что этот театр (ЦАТРА - прим. ТАСС) возрождается и будет продолжать жить. Я вспоминаю своего друга Владимира Зельдина и верю, что он все видит и радуется за нас", - отметил он, добавив, что встретился с Зельдиным, когда тому уже исполнилось 88 лет, и именно для него Гусман поставил два спектакля: "Человек из Ламанчи" и "Танцы с учителем" . "Для меня честь и гордость, что я был близок с таким человеком! Он настоящий Дон Кихот", - заключил он.
В ходе памятного вечера была также открыта выставка "Птенцы гнезда А. Попова", на которой представлены уникальные афиши, фотографии, реквизит и костюмы спектаклей с участием выдающегося артиста.
О Владимире Зельдине
Владимир Зельдин родился в 1915 году в царской России; его детство и юность прошли в годы революции и НЭПа, молодость - во время Великой Отечественной войны. Он был свидетелем оттепели, застоя, перестройки и зарождения новой России. И уже в XXI веке Зельдин не сходил со сцены, оставаясь ярчайшим артистом, продолжающим до последних месяцев своей жизни создавать все новые и новые образы. Из биографии Зельдина известно, что первую громкую славу ему принесла роль в кино. Фильм "Свинарка и пастух", в котором он снимался в военном 1941 году, сделал его знаменитым на всю страну. А в 1945 году актер был приглашен в Театр Советской армии (сейчас Центральный театр Российской армии), где в результате прослужил более 70 лет. На сцене родного театра он сыграл более 60 ролей, и более 50 - в кино. Спектакли с его участием были долгожителями. Зельдин умер на 102-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.