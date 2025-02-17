Общественники «добились» отмены концерта «сатанистов» в Петропавловске-Камчатском

Общественное движение «Русская Община» «добилось» отмены концерта группы Autopsy night в Петропавловске-Камчатском. Об этом активисты сообщили в Telegram-канале.

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«Русская Община» рассказала, что обратилась к властям города с просьбой проверить творчество группы и запретить ее концерт. Петицию активистов против выступления артистов поддержали 300 граждан. Общественники назвали музыкантов «сатанистами» и «нездоровыми» людьми.

« Б л а г о д а р и м ю р и д и ч е с к у ю с л у ж б у О б щ и н ы К а м ч а т к и з а п о д г о т о в к у п е т и ц и й . Т а к ж е в ы р а ж а е м б л а г о д а р н о с т ь с о т р у д н и к а м п р о к у р а т у р ы и М В Д К а м ч а т с к о г о к р а я з а о п е р а т и в н у ю р е а к ц и ю и п о с л е д у ю щ и й з а п р е т в ы с т у п л е н и я э т о й г р у п п ы н а к о н ц е р т н ы х п л о щ а д к а х г о р о д а » , — з а я в и л и а к т и в и с т ы .

Сахалинскую группу Autopsy night основал гитарист Дмитрий Кожура в 1996 году. Коллектив исполняет композиции в стиле Death metal. На данный момент в ней состоит вокалист Дмитрий Бадулин, гитарист Сергей Калиничев, Дмитрий Кожура и барабанщик Sega Milkis. Группа по сей день ведет активную гастрольную деятельность по всей России от Камчатки до Калининграда.

В паблике группы Autopsy night во «ВКонтакте» заявляется, что коллектив не оправдывает, а также не пропагандирует насилие и жестокость.