Мизулина раскритиковала выступление 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с критикой в адрес 12-летнего рэпера «Молодой Владимир», который выступил в клубе Milo club в Нижнем Новгороде.
Как написала Мизулина в своем Telegram-канале, юный исполнитель использует в тексте своих треков нецензурную лексику, криминальные сюжеты, а также выступает без присутствия родителей. При этом Мизулина добавила, что в отношении «Молодого Владимира» уже начали проверку в прокуратуре.
«Честно говоря, в первую очередь возникает один вопрос — а куда смотрят родители? Это нормально, что ребенок выступает в клубе, использует нецензурную лексику на сцене, поет на различные криминальные темы? Один, без присутствия родителей? Такие же вопросы возникли у прокуратуры и полиции, которые уже проводят проверку», — написала она.
Мизулина также заявила, что «Молодой Владимир» не первый несовершеннолетний исполнитель, использующий в своем творчестве брань и криминальные темы. По ее словам, в отношении таких артистов проводятся формальные проверки «для галочки», которые не дают реального результата.
«Поэтому неудивительно, что появляются и другие примеры», — добавила она.
Ранее Мизулина заявила, что планирует обратиться в Следственный комитет из-за насилия над школьником в Санкт-Петербурге.