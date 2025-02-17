Мизулина раскритиковала выступление 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с критикой в адрес 12-летнего рэпера «Молодой Владимир», который выступил в клубе Milo club в Нижнем Новгороде.

Как написала Мизулина в своем Telegram-канале, юный исполнитель использует в тексте своих треков нецензурную лексику, криминальные сюжеты, а также выступает без присутствия родителей. При этом Мизулина добавила, что в отношении «Молодого Владимира» уже начали проверку в прокуратуре.

« Ч е с т н о г о в о р я , в п е р в у ю о ч е р е д ь в о з н и к а е т о д и н в о п р о с — а к у д а с м о т р я т р о д и т е л и ? Э т о н о р м а л ь н о , ч т о р е б е н о к в ы с т у п а е т в к л у б е , и с п о л ь з у е т н е ц е н з у р н у ю л е к с и к у н а с ц е н е , п о е т н а р а з л и ч н ы е к р и м и н а л ь н ы е т е м ы ? О д и н , б е з п р и с у т с т в и я р о д и т е л е й ? Т а к и е ж е в о п р о с ы в о з н и к л и у п р о к у р а т у р ы и п о л и ц и и , к о т о р ы е у ж е п р о в о д я т п р о в е р к у » , — н а п и с а л а о н а .

Мизулина также заявила, что «Молодой Владимир» не первый несовершеннолетний исполнитель, использующий в своем творчестве брань и криминальные темы. По ее словам, в отношении таких артистов проводятся формальные проверки «для галочки», которые не дают реального результата.

« П о э т о м у н е у д и в и т е л ь н о , ч т о п о я в л я ю т с я и д р у г и е п р и м е р ы » , — д о б а в и л а о н а .

Ранее Мизулина заявила, что планирует обратиться в Следственный комитет из-за насилия над школьником в Санкт-Петербурге.