Сухие смеси для новорожденных предложили запретить дарить в роддомах

Депутаты Госдумы прорабатывают введение запрета на передачу в роддома производителями сухих смесей для новорожденных, заменяющих грудное молоко, своей продукции в качестве подарков. Об этом сообщила 17 февраля первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в ходе эфира в своем канале в соцсетях.

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« М ы э т у т е м у п о к а р а з р а б а т ы в а е м . Н е н а д о в р о д д о м а х д е л а т ь т а к и е п о д а р к и . Е с л и в ы к о м п а н и я , т а к и е д о б р ы е , х о р о ш и е , п р е д о с т а в л я й т е т а к и е п о д а р к и у ж е н а м о л о ч н у ю к у х н ю , к у д а у ж е п р и х о д я т р о д и т е л и , к о т о р ы х в ы у ж е в с в о е в р е м я п о д с а д и л и н а в о т э т и з а м е н и т е л и м а м и н о г о м о л о к а » , — с к а з а л а д е п у т а т , с л о в а к о т о р о й п е р е д а е т Т А С С .

По его словам, из-за передачи производителями своих смесей в роддома получается так, что ребенок уже с рождения «подсаживается на баночное молоко».

« Э т а п е р в а я б е с п л а т н а я д о з а р а з в е д е н н о г о б е л о г о п о р о ш к а в р о д д о м е , к о т о р у ю в а м д а ю т , п о с и л е в о з д е й с т в и я н а р е б е н к а ф а к т и ч е с к и р а в н а б е с п л а т н о й д о з е н а р к о т и к а » , — у к а з а л а Буцкая.

Между тем в Санкт-Петербурге с середины 2024 года молодым мамам, помимо выплат и пособий, выдают базовый набор полезных вещей для младенца, среди которых есть видеоняня и игрушки. Еще раньше подобное стали делать в Москве и Московской области. Петербургские депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок считают, что подобный опыт нужно распространить на всю страну, и подготовили соответствующий федеральный законопроект. Подробнее об инициативе можно почитать в материале «Парламентской газеты».