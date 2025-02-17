Сухие смеси для новорожденных предложили запретить дарить в роддомах
Депутаты Госдумы прорабатывают введение запрета на передачу в роддома производителями сухих смесей для новорожденных, заменяющих грудное молоко, своей продукции в качестве подарков. Об этом сообщила 17 февраля первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в ходе эфира в своем канале в соцсетях.
«Мы эту тему пока разрабатываем. Не надо в роддомах делать такие подарки. Если вы компания, такие добрые, хорошие, предоставляйте такие подарки уже на молочную кухню, куда уже приходят родители, которых вы уже в свое время подсадили на вот эти заменители маминого молока», — сказала депутат, слова которой передает ТАСС.
По его словам, из-за передачи производителями своих смесей в роддома получается так, что ребенок уже с рождения «подсаживается на баночное молоко».
«Эта первая бесплатная доза разведенного белого порошка в роддоме, которую вам дают, по силе воздействия на ребенка фактически равна бесплатной дозе наркотика», — указала Буцкая.
Между тем в Санкт-Петербурге с середины 2024 года молодым мамам, помимо выплат и пособий, выдают базовый набор полезных вещей для младенца, среди которых есть видеоняня и игрушки. Еще раньше подобное стали делать в Москве и Московской области. Петербургские депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок считают, что подобный опыт нужно распространить на всю страну, и подготовили соответствующий федеральный законопроект. Подробнее об инициативе можно почитать в материале «Парламентской газеты».