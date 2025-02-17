Стало известно, сколько браков распадается в России

Независимый демограф Алексей Ракша сообщил, что в России 55% браков рано или поздно распадаются.

По его данным, статистика именно такова, если «правильно считать».

« Н е н а д о в е р и т ь т е м , к т о п и ш е т , ч т о 8 0 % б р а к о в р а с п а д а ю т с я , э т о г р у б ы й п о д с ч е т . 5 5 % - э т о в с е р а в н о о ч е н ь в ы с о к а я ц и ф р а , п о т о м у ч т о в Р о с с и и п р и н я т о ж е н и т ь с я д о с и х п о р . Ч е м б о л е е н е с п е ш н о п о д х о д я т к э т о м у в о п р о с у , т е м м е н ь ш е р а з в о д о в . У н а с б у д е т л и б о м н о г о б р а к о в и м н о г о р а з в о д о в , л и б о м а л о б р а к о в и м а л о р а з в о д о в » , - с к а з а л о н .

Также эксперт отметил, что падает среднее количество прожитых лет – с 10 до 9-8 лет.

« Ч а щ е в с е г о р а з в о д я т с я п а р ы б е з д е т е й . Е с л и р а з в о д я т с я п а р ы с д е т ь м и , о н и к а к п р а в и л о д о л г о п р о ж и л и в м е с т е » , - р а с с к а з а л о н Н С Н .

Ранее сообщалось, что президентский Совет по реализации госполитики в сфере защиты детей упразднен. Вместо него указом Владимира Путина учрежден новый ­- Совет по реализации государственной демографической и семейной политики.