Стало известно, сколько браков распадается в России
Независимый демограф Алексей Ракша сообщил, что в России 55% браков рано или поздно распадаются.
По его данным, статистика именно такова, если «правильно считать».
«Не надо верить тем, кто пишет, что 80% браков распадаются, это грубый подсчет. 55% - это все равно очень высокая цифра, потому что в России принято жениться до сих пор. Чем более неспешно подходят к этому вопросу, тем меньше разводов. У нас будет либо много браков и много разводов, либо мало браков и мало разводов», - сказал он.
Также эксперт отметил, что падает среднее количество прожитых лет – с 10 до 9-8 лет.
«Чаще всего разводятся пары без детей. Если разводятся пары с детьми, они как правило долго прожили вместе», - рассказал он НСН.
Ранее сообщалось, что президентский Совет по реализации госполитики в сфере защиты детей упразднен. Вместо него указом Владимира Путина учрежден новый - Совет по реализации государственной демографической и семейной политики.