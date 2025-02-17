В Госдуме предложили проверять приезжих на гепатит С

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект о медицинском освидетельствовании мигрантов. В частности, предлагается включить в список проверяемых инфекций гепатит C. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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Проект разработала рабочая группа по миграционной политике, которую возглавляет Яровая. Новые нормы направлены на усиление контроля за здоровьем иностранцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Внесение планируется в ближайшие дни.

В настоящее время в российском законодательстве установлен перечень инфекционных заболеваний, на наличие которых проверяют иностранных граждан (трудовых мигрантов и всех, кто прибывает с другими целями более чем на три месяца). Это туберкулез, сифилис, ВИЧ, а также любые формы наркомании. Рабочая группа предлагает расширить этот список, добавив в него гепатит C, учитывая высокую вероятность распространения в России, если не принять меры. Ситуация выглядит опасной "с точки зрения возможностей привнесения на территорию РФ" серьезных заболеваний, объяснила Яровая.

Кроме того, предлагается установить повышенную ответственность для преступников, чьи деяния связаны с подделкой медицинских документов или фальшивыми медицинскими результатами. Такие преступления будут выделены в отдельный уголовный состав, что подразумевает установление более строгих санкций.

Медицинские учреждения, уполномоченные проводить медицинские осмотры иностранцев, будут включены в специальный реестр, контролируемый Роспотребнадзором и Минздравом. Как объяснила вице-спикер, это позволит обеспечить эффективный мониторинг состояния здоровья иностранцев и предотвратить возможное распространение инфекций на территории России.