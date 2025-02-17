Осудившую СВО актрису вырезали из нового российского фильма

Сцены с осудившей специальную военную операцию (СВО) актрисой Юлией Ауг вырезали из новой музыкальной сказки «Огниво против Волшебной Скважины». Об этом «Ленте.ру» сообщила компания «ПрофиСинема».

Осудившую СВО актрису вырезали из нового российского фильма
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«Ранее было заявлено участие в проекте Юлии Ауг, но в финальном монтаже картины ее не будет», — уточняет источник.

В качестве режиссера фильма по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена выступил Анджей Петрас. В актерском составе заявлены Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина и другие артисты. Выход картины запланирован на 2025 год. Известно, что проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

После начала СВО Ауг уехала в Прибалтику. В октябре 2024 года сообщалось, что актриса приехала в Россию «по личным делам». «На данный момент нельзя сказать, что наступило хорошее время для возвращения в Россию. Никаких творческих планов у меня здесь нет. И, я думаю, больше никогда не будет», — пояснила она. Юлия также заявила, что в России она «абсолютно отменена», и удивилась выходу сериала «Хор» с ее участием.

Ранее стало известно, что уехавший из России музыкант Борис Гребенщиков признался в материальной помощи украинским больницам. По словам артиста, он профинансировал один из госпиталей в Киеве совместно со своими западными коллегами.

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