Москалькова рассказала, как ищут пропавших жителей в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, как ищут жителей, пропавших в Курской области.

« С о с е н и , п о с л е к и е в с к о й а г р е с с и и н а К у р с к у ю о б л а с т ь , б ы л и з а д е й с т в о в а н ы в с е в о з м о ж н ы е с и л ы и с р е д с т в а , в т о м ч и с л е ч е р е з к о н т а к т ы с у к р а и н с к и м о м б у д с м е н о м , д л я п о и с к а и в о з в р а щ е н и я б е з в е с т и п р о п а в ш и х м и р н ы х ж и т е л е й , в ы в е з е н н ы х и з с в о и х д о м о в б о й ц а м и В С У и н а с и л ь с т в е н н о у д е р ж и в а е м ы х н а у к р а и н с к о й т е р р и т о р и и » , — з а я в и л а о н а в б е с е д е с «Парламентской газетой».

По её словам, получена тысяча обращений от родных и близких, ищущих своих родственников. Как отметила Москалькова, в ноябре первая группа из 46 жителей Суджанского района, вернулась из Сумской области на родину.

Омбудсмен уточнила, что такая работа работа проходит совместно с Минобороны, ФСБ и другими государственными органами. Также есть контакт с Международным комитетом Красного Креста и российским Красным Крестом.

В январе Москалькова выложила список граждан, которых ищут в Курской области.