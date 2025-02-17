Москалькова рассказала, как ищут пропавших жителей в Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, как ищут жителей, пропавших в Курской области.
«С осени, после киевской агрессии на Курскую область, были задействованы все возможные силы и средства, в том числе через контакты с украинским омбудсменом, для поиска и возвращения без вести пропавших мирных жителей, вывезенных из своих домов бойцами ВСУ и насильственно удерживаемых на украинской территории», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
По её словам, получена тысяча обращений от родных и близких, ищущих своих родственников. Как отметила Москалькова, в ноябре первая группа из 46 жителей Суджанского района, вернулась из Сумской области на родину.
Омбудсмен уточнила, что такая работа работа проходит совместно с Минобороны, ФСБ и другими государственными органами. Также есть контакт с Международным комитетом Красного Креста и российским Красным Крестом.
В январе Москалькова выложила список граждан, которых ищут в Курской области.