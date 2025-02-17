Полгода не могли найти тело: таинственная смерть актера Осипова

Карьера Алексея Осипова пролетела молниеносно. За чуть больше чем десять лет в кино артист сыграл в десятках картин: от блокбастеров Бекмамбетова до народных сериалов. Но жизнь актера внезапно оборвалась десять лет назад, и трагедия до сих пор покрыта завесой тайны. 18 февраля артисту могло исполниться 50 лет. URA.RU вспоминает взлет и внезапную смерть Алексея Осипова.

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Юность Алексея Осипова

Алексей Осипов родился в Санкт-Петербурге В 1975 году. Родители будущего актера занимались научной работой, и после школы Алексей решил повторить их судьбу и поступил на биолого-почвенный факультет.

Но уже на первых парах Алексей Осипов понял, что его тянет в мир искусства. Поэтому он бросил учебу и отправился на поиски своей судьбы. Чтобы сводить концы с концами, Алексей работал грузчиком, таксистом и моделью.

Фильмы с Алексеем Осиповым

В начале 2000-х годов Алексей Осипов получил приглашение, которое навсегда изменило его жизнь. По одной из версий, знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов заметил рекламную вывеску, на которой красовался Алексей, после чего пригласил юношу сняться в фильме «Гладиатрикс». Алексею досталась роль варвара Флавиля — благодаря высокому росту и отличному телосложению актеру идеально подошел образ непобедимого воина.

Съемки помогли Алексею Осипову понять, что его призвание — сниматься в кино. В 2002 году он поступил в театральный вуз. Во время учебы актер успел сняться в сериалах «Русский спецназ» и «Бандитский Петербург» и фильмах «Тайны следствия» и «Не ссорьтесь, девочки!».

Прорывом для артиста стала роль в хитовом сериале «Бедная Настя». В нем актер воплотил образ конюха Никиты Хворостова, влюбленного в главную героиню. После этого артиста стали узнавать на улице, а предложения от режиссеров посыпались одно за другим.

Чаще всего актеру доставались роли в криминальных триллерах и боевиках. Алексей играл как бравых милиционеров, так и отъявленных бандитов. За его плечами такие ленты, как «Морские дьяволы-3», «Товарищи полицейские», «Ментовские войны-1» «Ленинград» и многие другие.

В картине «Двое из ларца» Осипов смог вырваться из своего амплуа и сыграть детектива Ивана Волкова, который вместе с журналистом распутывает сложные криминальные головоломки. А в проекте «Никогда не говори никогда» артист сыграл супруга, который разрывается между женой и возлюбленной.

Всего Алексей Осипов успел сняться в более чем тридцати пяти лентах. Последними его работами стали «Братство десанта», «Кремень», «Мое любимое чудовище».

Личная жизнь Алексея Осипова

Алексей Осипов с юношества отличался впечатляющим ростом и отличным телосложением. С ранних лет он занимался культуризмом, плавал и вел здоровый образ жизни, поражая зрителей потрясающей фигурой.

С начала карьеры у красавца не было отбоя от фанаток, но на всех интервью Алексей отказывался отвечать на расспросы о личном. Друзья и знакомые артиста вспоминали, что актер с юных лет умел впечатлить девушек и располагал к себе всех окружающих.

Сам артист лишь признавался, что всегда мечтал о большой семье, любящей жене и детях. Но этой мечте не суждено было сбыться.

Загадочная смерть Алексея Осипова

13 февраля 2013 года Алексей в компании подруги Ольги отправился кататься на машине. Вместе с девушкой они выбрались на Финский залив, чтобы вместе посмотреть на закат. Выйдя неподалеку от дамбы под Кронштадтом, влюбленные решили прогуляться. Далее версии расходятся: одни предполагают, что Ольга просто замерзла и поэтому решила вернуться в машину одна. Другие же настаивают, что в паре вспыхнул конфликт, и Алексей какое-то время хотел побыть один, поэтому Ольга оставила его на улице и села в автомобиль.

Время шло, но артист так и не появлялся. Внезапно на телефон Ольги пришло пугающее сообщение от Алексея:

« Н е ж д и м е н я , у е з ж а й , п а к у й в е щ и . П р о д а в а й в с е т у т и е з ж а й в Финляндию», — написал артист.

Перепуганная Ольга тут же перезвонила Алексею, но на звонок никто не ответил. Не дождавшись мужчину, девушка отправилась к нему домой, а когда не застала его и там — позвонила в полицию.

Сначала следователи решили, что актер провалился под лед во время вечерних прогулок. Но никаких следов трагедии так и не обнаружили. Актера объявили в федеральный розыск, а родственники начали искать хоть какую-нибудь зацепку, чтобы понять — что же случилось.

Когда в СМИ узнали о пропаже артиста, журналисты выяснили, что у Осипова после исчезновения остались крупные долги. По одной из версий, актер занимал деньги из-за страсти к покеру.

Спустя полгода, в конце июля, тело актера обнаружили неподалеку от города Ломоносов в Ленинградской области. Брат артиста опознал его по яркой одежде, а ДНК-тест убедил всех, что погибший — действительно Алексей Осипов.

Но даже после того, как полиция нашла тело Алексея, фанаты и друзья артиста не смогли понять, что же произошло в тот вечер. Знакомые Осипова начали вспоминать, что в последние дни жизни актер был подвален, намекая на то, что Алексей сам мог наложить на себя руки. Родственники отрицают версию с самоубийством, ссылаясь на то, что незадолго до смерти Алексей готовился к ролям в предстоящих фильмах. А некоторые до сих пор верят, что артист подстроил свою смерть и скрылся в другой стране, а брат лишь помог Алексею замести следы.

Но все сходятся в одном — у Алексея Осипова был огромный потенциал. Друзья вспоминали, что артист, незадолго до смерти, мечтал отправиться в Голливуд и попытать счастья там. Но стать большой звездой кино Алексей не успел.