Прощание с умершим на 100-м году жизни Григорием Спектором пройдет 19 февраля

Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, старейшим педагогом Российского института театрального искусства (ГИТИС) и режиссером Григорием Спектором пройдет 19 февраля в учебном театре ГИТИСа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

" П р о щ а н и е с Г р и г о р и е м В л а д и м и р о в и ч е м С п е к т о р о м п р о й д е т 1 9 ф е в р а л я . Ц е р е м о н и я с о с т о и т с я в у ч е б н о м т е а т р е Г И Т И С а п о а д р е с у : М о с к в а , Б о л ь ш о й Г н е з д н и к о в с к и й п е р е у л о к , 1 0 " , - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и Заславского.

Начало прощания - в 11:00.

Спектор ушел из жизни 17 февраля, менее года не дожив до своего столетнего юбилея.