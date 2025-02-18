Прощание с умершим на 100-м году жизни Григорием Спектором пройдет 19 февраля
Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, старейшим педагогом Российского института театрального искусства (ГИТИС) и режиссером Григорием Спектором пройдет 19 февраля в учебном театре ГИТИСа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заслуженный деятель искусств России, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
"Прощание с Григорием Владимировичем Спектором пройдет 19 февраля. Церемония состоится в учебном театре ГИТИСа по адресу: Москва, Большой Гнездниковский переулок, 10", - говорится в публикации Заславского.
Начало прощания - в 11:00.
Спектор ушел из жизни 17 февраля, менее года не дожив до своего столетнего юбилея.