В России хотят проверять иностранцев на гепатит С

Межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики предложила внести изменения в медицинское законодательство РФ, касающиеся проверок здоровья иностранцев при въезде в страну. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Прибывающих граждан хотят проверять на гепатит С.

© Ura.Ru

«В российском законодательстве уже существуют прямые ограничения по опасным инфекционным заболеваниям и обязательность тестирования на эти заболевания иностранных граждан. Мы предлагаем расширить этот перечень, добавив в него гепатит С, исходя из того, что это заболевание сегодня имеет распространение и имеет опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию России», — заявила Яровая. Ее слова передает «Интерфакс».

Кроме того, Яровая заявила о наличии планов изменить уголовное законодательство РФ в части наказаний за подделку медицинских документов. За предоставление данных, несоответствующих действительности, будет установлена «повышенная ответственность». По словам Яровой, медучреждения, проводящие освидетельствование иностранцев, будут включены в специальный реестр и подвергнуты строгому контролю со стороны Роспотребнадзора и Росздравнадзора для обеспечения достоверности медицинской информации.