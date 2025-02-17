Учителя гимназии в Москве назвали агентом НАТО и русофобом

В Москве учителя начальных классов из французской гимназии № 27 имени Ивана Бунина назвали агентом НАТО и русофобом. Такое мнение о педагоге сложилось у родителей школьников, сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Взрослые написали заявление на учителя в Следственный комитет. По их сведениям, педагог оскорбляет детей, включает в программу для изучения только французских авторов и заставляет учить уничижительные стихотворения о России.

Кроме того, как утверждают родители, у педагога есть педофилические наклонности.

Baza разузнала, что после заявления в гимназию имени Бунина нагрянули сотрудники полиции — им предоставили ответ на жалобу от руководства учебного заведения. С самим учителем провели беседу. От должности его не отстранили.

Ранее сообщалось, что в Якутии учитель коррекционной школы выкинул из класса ребенка-инвалида.