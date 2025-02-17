Владимира Зеленского оштрафовали на 500 рублей

Мужчина по имени Владимир Зеленский был оштрафован в Кисловодске на 500 рублей за использование ненормативной лексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный горсуд.

Как утверждается, мужчина свою вину признал и выразил сожаление. По данным «Осторожно, новости», фигурант громко кричал в общественном месте, используя нецензурную брань. В итоге ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в трамвае и выбрался через окно. По данным телеканала «78», инцидент произошел вечером 14 февраля в трамвае № 21 на проспекте Энгельса.

Согласно записям с камеры видеонаблюдения, мужчина крепко ухватился за поручни и начал колотить ногой по стеклу. Когда в стекле образовалась дыра, он убрал осколки и выбрался наружу. Пассажир начал вести себя агрессивно после ссоры с водителем трамвая.