СМИ: Блиновской не хватит имущества для погашения долга

Налоговая служба России актуализировала долг блогера Елены Блиновской и он снова превысил миллиард рублей. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Telegram-канала Shot.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, также занизила полученные доходы. Она не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 млн рублей.

За время нахождения в СИЗО Блиновская заплатила налоговой более 330 млн рублей и ее задолженность снизилась до 587,6 рублей. Однако сегодня в суде Федеральная налоговая служба актуализировала данные по долгам «королевы марафонов».

« П о м и м о о с н о в н о г о д о л г а в 5 8 7 м л н р у б л е й , Елене накапали пени в 350 млн рублей, а также штраф в размере 226 млн рублей», - отмечает канал.

Таким образом, общая сумма задолженности составляет около 1.16 млрд рублей.

«Елене Блиновской не хватит всего имущества, чтобы погасить долг. Прокурор запросил 6 лет колонии общего режима для нее, штраф 1,5 млн рублей, а также запрет заниматься 5 лет коммерческой деятельностью», - говорится в статье.

В начале октября 2024-го появилась информация, что юристы Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц. Сообщалось также, что Блиновская начала уплачивать долг по НДС, превышающий 587 миллионов рублей. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.