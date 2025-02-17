Дугин оценил перспективы переговоров Путина и Трампа
Российский философ Александр Дугин заявил, что изменение идеологии властей США при Дональде Трампе открывает «огромные возможности» для диалога Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Дугина, Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала на Западе в последние десятилетия. Философ отметил, что при экс-президенте Джо Байдене контакты были невозможны, так как Байден «радикально не принимал все, во что верят россияне».
«Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединенных Штатов Америки открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей», - заявил Дугин.
По его мнению, в планы Трампа не входит продолжение конфликта на Украине или «ядерный апокалипсис». Философ считает, что российско-американские отношения сейчас находятся в «беспрецедентной» точке.
12 февраля Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе. Президенты РФ и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.