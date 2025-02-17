Дугин оценил перспективы переговоров Путина и Трампа

Российский философ Александр Дугин заявил, что изменение идеологии властей США при Дональде Трампе открывает «огромные возможности» для диалога Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Дугина, Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала на Западе в последние десятилетия. Философ отметил, что при экс-президенте Джо Байдене контакты были невозможны, так как Байден «радикально не принимал все, во что верят россияне».

« И м е н н о р а д и к а л ь н а я н о в и з н а и д е о л о г и ч е с к о й п о з и ц и и с о в р е м е н н ы х С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в А м е р и к и о т к р ы в а е т д л я н а ш е г о д и а л о г а о г р о м н ы е в о з м о ж н о с т и … Э т а и д е о л о г и я у д и в и т е л ь н о с о в п а д а е т с н а ш е й » , - з а я в и л Д у г и н .

По его мнению, в планы Трампа не входит продолжение конфликта на Украине или «ядерный апокалипсис». Философ считает, что российско-американские отношения сейчас находятся в «беспрецедентной» точке.

12 февраля Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе. Президенты РФ и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.