Познер оценил вероятность «потепления» отношений России и США
Заявления политиков и новости о потенциальном возвращении иностранных брендов в Россию вселяют надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил «Абзацу» журналист и телеведущий Владимир Познер.
Ранее СМИ сообщили, что на фоне начала контактов между Москвой и Вашингтоном по теме украинского конфликта западные бренды начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, такие планы якобы есть у компании Inditex (владеет Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear) и у Uniqlo.
«Появляется много инфоповодов, иностранные бренды заговорили о возвращении в Россию. Конечно, у людей зарождается надежда. Действительно, хочется, чтобы как-то все сдвинулось с мертвой точки, чтобы не было такого противостояния», - пояснил Владимир Познер.
Он отметил, что для изменения отношений между странами необходима, прежде всего, политическая воля властей России и США.
«Если руководство стремится к улучшению отношений, значит, будут улучшения», - констатировал он.
12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».
Трамп: саммит США и РФ следовало провести еще до начала кризиса на Украине
Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона согласилась на переговоры в Эр-Рияде, чтобы познакомиться с позицией американских властей. В Кремле отметили, что встреча, которая должна пройти в Саудовской Аравии 18 февраля, в первую очередь будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений».