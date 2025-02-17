Заявления политиков и новости о потенциальном возвращении иностранных брендов в Россию вселяют надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил «Абзацу» журналист и телеведущий Владимир Познер.

Ранее СМИ сообщили, что на фоне начала контактов между Москвой и Вашингтоном по теме украинского конфликта западные бренды начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, такие планы якобы есть у компании Inditex (владеет Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear) и у Uniqlo.

« П о я в л я е т с я м н о г о и н ф о п о в о д о в , и н о с т р а н н ы е б р е н д ы з а г о в о р и л и о в о з в р а щ е н и и в Р о с с и ю . К о н е ч н о , у л ю д е й з а р о ж д а е т с я н а д е ж д а . Д е й с т в и т е л ь н о , х о ч е т с я , ч т о б ы к а к - т о в с е с д в и н у л о с ь с м е р т в о й т о ч к и , ч т о б ы н е б ы л о т а к о г о п р о т и в о с т о я н и я » , - п о я с н и л Владимир Познер.

Он отметил, что для изменения отношений между странами необходима, прежде всего, политическая воля властей России и США.

« Е с л и р у к о в о д с т в о с т р е м и т с я к у л у ч ш е н и ю о т н о ш е н и й , з н а ч и т , б у д у т у л у ч ш е н и я » , - к о н с т а т и р о в а л о н .

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Трамп: саммит США и РФ следовало провести еще до начала кризиса на Украине

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона согласилась на переговоры в Эр-Рияде, чтобы познакомиться с позицией американских властей. В Кремле отметили, что встреча, которая должна пройти в Саудовской Аравии 18 февраля, в первую очередь будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений».