Старейший ветеран Черкесска Афанасий Солнышкин умер на 106-м году жизни
Старейший ветеран Великой Отечественной войны из Черкесска Афанасий Солнышкин умер на 106-м году жизни.
Об этом сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев.
"Представитель поколения победителей, прекрасный семьянин, удивительный человек. [Я] не раз бывал у Афанасия Петровича [Солнышкина] в гостях, восхищался его жизнелюбием, добрым нравом, энергичностью, заслушивался его рассказами. Навсегда запомню его таким. Светлая память нашему земляку. Низкий поклон за бессмертный подвиг во имя Отечества, мирный труд на благо родной земли", - написал Баскаев в Telegram-канале.
Афанасий Солнышкин родился 20 января 1920 года в станице Наурской Чечено-Ингушской области (ныне - город на территории Чеченской республики). В 22 года был призван на фронт. Служил в 77-й стрелковой дивизии 239-го артиллерийского полка. Участвовал в битве за Кавказ в должности командира разведки, освобождал Севастополь и Крым, Симферополь, Калининград. За боевые заслуги отмечен орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалью "За оборону Кавказа" и другими наградами. Был демобилизован в 1946 году с Японского фронта. В Черкесске Солнышкин проживал с 1969 года.