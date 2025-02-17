Старейший ветеран Черкесска Афанасий Солнышкин умер на 106-м году жизни

Старейший ветеран Великой Отечественной войны из Черкесска Афанасий Солнышкин умер на 106-м году жизни.

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Об этом сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев.

" П р е д с т а в и т е л ь п о к о л е н и я п о б е д и т е л е й , п р е к р а с н ы й с е м ь я н и н , у д и в и т е л ь н ы й ч е л о в е к . [ Я ] н е р а з б ы в а л у А ф а н а с и я П е т р о в и ч а [ С о л н ы ш к и н а ] в г о с т я х , в о с х и щ а л с я е г о ж и з н е л ю б и е м , д о б р ы м н р а в о м , э н е р г и ч н о с т ь ю , з а с л у ш и в а л с я е г о р а с с к а з а м и . Н а в с е г д а з а п о м н ю е г о т а к и м . С в е т л а я п а м я т ь н а ш е м у з е м л я к у . Н и з к и й п о к л о н з а б е с с м е р т н ы й п о д в и г в о и м я О т е ч е с т в а , м и р н ы й т р у д н а б л а г о р о д н о й з е м л и " , - н а п и с а л Б а с к а е в в T e l e g r a m - к а н а л е .

Афанасий Солнышкин родился 20 января 1920 года в станице Наурской Чечено-Ингушской области (ныне - город на территории Чеченской республики). В 22 года был призван на фронт. Служил в 77-й стрелковой дивизии 239-го артиллерийского полка. Участвовал в битве за Кавказ в должности командира разведки, освобождал Севастополь и Крым, Симферополь, Калининград. За боевые заслуги отмечен орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалью "За оборону Кавказа" и другими наградами. Был демобилизован в 1946 году с Японского фронта. В Черкесске Солнышкин проживал с 1969 года.