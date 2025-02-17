Пичкают препаратами и избавляются: куда попадают проданные матерями младенцы

В ряде регионов России до сих пор периодически происходит торговля детьми. Более того, существуют случаи, когда женщины, притворяясь бедными матерями, просят милостыню с ребенком на руках.

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Кто и для чего покупает детей, «Вечерней Москве» рассказала представитель волонтерского движения по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива» Арина Файрушина.

— О н и с п е ц и а л ь н о п о к у п а ю т г р у д н и ч к о в , п о я т и л и о б к а л ы в а ю т и х к а к и м и - т о п р е п а р а т а м и , ч т о б ы о н и з а с ы п а л и и н е п л а к а л и , а з а т е м и д у т с н и м и н а р у к а х п р о с и т ь м и л о с т ы н ю . < . . . > Т а к и е д е т и д о л г о н е ж и в у т и в с к о р е у м и р а ю т л и б о о т э т и х с а м ы х п р е п а р а т о в , л и б о о т о т с у т с т в и я н о р м а л ь н о г о п и т а н и я . П о т о м о т н и х п р о с т о и з б а в л я ю т с я , — п о я с н и л а о н а .

Также в некоторых случаях детей приобретают педофилы. Как отметила Файрушина, популярность набирает практика, при которой младенцев подвергают сексуальному насилию на камеру, а видео затем распространяются в даркнете.

В то же время в некоторых регионах России встречаются ситуации, когда младенцев приобретают местные жители. Такие «покупатели» иногда стремятся к благой цели: обеспечить ребенку достойные условия для жизни и воспитания, рассказала благотворитель.

14 февраля в столице задержали женщину, которая попыталась продать свою двухмесячную дочь за одну тысячу долларов. Для совершения преступления фигурантка приехала в Россию из Белоруссии. Это далеко не первый случай продажи младенца.