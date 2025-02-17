Пичкают препаратами и избавляются: куда попадают проданные матерями младенцы
В ряде регионов России до сих пор периодически происходит торговля детьми. Более того, существуют случаи, когда женщины, притворяясь бедными матерями, просят милостыню с ребенком на руках.
Кто и для чего покупает детей, «Вечерней Москве» рассказала представитель волонтерского движения по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива» Арина Файрушина.
— Они специально покупают грудничков, поят или обкалывают их какими-то препаратами, чтобы они засыпали и не плакали, а затем идут с ними на руках просить милостыню. <...> Такие дети долго не живут и вскоре умирают либо от этих самых препаратов, либо от отсутствия нормального питания. Потом от них просто избавляются, — пояснила она.
Также в некоторых случаях детей приобретают педофилы. Как отметила Файрушина, популярность набирает практика, при которой младенцев подвергают сексуальному насилию на камеру, а видео затем распространяются в даркнете.
В то же время в некоторых регионах России встречаются ситуации, когда младенцев приобретают местные жители. Такие «покупатели» иногда стремятся к благой цели: обеспечить ребенку достойные условия для жизни и воспитания, рассказала благотворитель.
14 февраля в столице задержали женщину, которая попыталась продать свою двухмесячную дочь за одну тысячу долларов. Для совершения преступления фигурантка приехала в Россию из Белоруссии. Это далеко не первый случай продажи младенца.