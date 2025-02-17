В Курске бригаду скорой помощи наказали за неуважение к 100-летнему ветерану

Служебная проверка проведена в отношении медиков скорой помощи, которые некорректно вели себя с ветераном Великой Отечественной войны. Фельдшер и санитар получили выговоры, а также лишились стимулирующей надбавки. Об этом сообщил врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий, пишет РИА Новости.

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Семья фронтовика рассказала, что медики отказались помогать упавшему на пол 100-летнему ветерану, вели себя без должного уважения к его возрасту и заслугам. Ветеран не только является участником Великой Отечественной войны, но и более полувека проработал в аграрном университете профессором.

« Б у д у д е р ж а т ь с и т у а ц и ю н а к о н т р о л е , у в е р е н , ч т о т а к и х с л у ч а е в . . . п о к р а й н е й м е р е н а д е ю с ь , в с е с д е л а е м , ч т о б ы т а к и х с л у ч а е в н е б ы л о » , — в ы с к а з а л с я Белостоцкий.

До этого безногий участник СВО записал видеообращение, в котором пожаловался на условия в Центральной районной больнице в Кизилюртовском районе Дагестана. Мужчина, лишившийся ног в ходе боевых действий, рассказал, что не может получить необходимые лекарства без взятки. Попытка добиться справедливости закончилась угрозами со стороны районного прокурора. С участником СВО уже связались представители министерства здравоохранения региона, чтобы разобраться в ситуации.