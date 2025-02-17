В Курске бригаду скорой помощи наказали за неуважение к 100-летнему ветерану

Служебная проверка проведена в отношении медиков скорой помощи, которые некорректно вели себя с ветераном Великой Отечественной войны. Фельдшер и санитар получили выговоры, а также лишились стимулирующей надбавки. Об этом сообщил врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий, пишет РИА Новости.

В Курске бригаду скорой помощи наказали за неуважение к 100-летнему ветерану
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Семья фронтовика рассказала, что медики отказались помогать упавшему на пол 100-летнему ветерану, вели себя без должного уважения к его возрасту и заслугам. Ветеран не только является участником Великой Отечественной войны, но и более полувека проработал в аграрном университете профессором.

«Буду держать ситуацию на контроле, уверен, что таких случаев... по крайней мере надеюсь, все сделаем, чтобы таких случаев не было», высказался Белостоцкий.

До этого безногий участник СВО записал видеообращение, в котором пожаловался на условия в Центральной районной больнице в Кизилюртовском районе Дагестана. Мужчина, лишившийся ног в ходе боевых действий, рассказал, что не может получить необходимые лекарства без взятки. Попытка добиться справедливости закончилась угрозами со стороны районного прокурора. С участником СВО уже связались представители министерства здравоохранения региона, чтобы разобраться в ситуации.

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Андрей Белостоцкий
Республика Дагестан
Курск