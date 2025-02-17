Топ-менеджер Rambler&Co обсудила цифровую грамотность детей в Общественной палате РФ

Анна Иванова приняла участие в круглом столе на тему кибергигиены и образования

© пресс-служба Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

14 февраля 2025 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, посвящённый вопросам цифровой грамотности детей. Мероприятие организовано Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Центром безопасного интернета («НеДопусти») и прошло в рамках XVIII Недели безопасного Рунета, которая проводится с 11 по 20 февраля 2025 года. В нём приняла участие Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер».

Круглый стол собрал ведущих экспертов в области цифровой безопасности, образования и детской психологии. Участники обсудили актуальные риски, связанные с использованием интернета, важность кибергигиены и лучшие образовательные практики для повышения цифровой грамотности подрастающего поколения.

Анна Иванова поделилась опытом портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в создании безопасной и комфортной цифровой среды для пользователей. Она отметила, что современные дети активно осваивают цифровые технологии, но при этом нуждаются в поддержке и грамотном наставничестве.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

« Д и с т р и б у ц и я о б р а з о в а т е л ь н о г о к о н т е н т а – о ч е н ь с е р ь е з н ы й в о п р о с в н а ш и х р е а л и я х . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь о б р а з о в а т е л ь н о г о к о н т е н т а д о с т а т о ч н о . Н е б о й т е с ь п р и х о д и т ь к б и з н е с у с и д е я м и п о к и б е р г и г и е н е д л я д е т е й . В с е т и с т а н о в и т с я в с ё б о л ь ш е ф е й к о в , с г е н е р и р о в а н н ы х с п о м о щ ь ю И И , а р е б я т а 6 - 1 2 л е т с ч и т а ю т в с ю и н ф о р м а ц и ю , п о л у ч е н н у ю и з и н т е р н е т а , п р а в д и в о й . И м е н н о п о э т о м у в а ж н о с п р о ф е с с и о н а л ь н о й с т о р о н ы р а с с к а з ы в а т ь м о л о д о м у п о к о л е н и ю о б о с н о в а х б е з о п а с н о г о н а х о ж д е н и я в с е т и , п р и ч е м д е л а т ь э т о н е п р о е к т н о , а р е г у л я р н о и и м е н н о в т е х м е с т а х , г д е д е т и п р о в о д я т б о л ь ш е в с е г о в р е м е н и » .

Мероприятие приурочено к Международному Дню безопасного Интернета, который отмечается более чем в 160 странах мира.