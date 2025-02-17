Топ-менеджер Rambler&Co обсудила цифровую грамотность детей в Общественной палате РФ

Анна Иванова приняла участие в круглом столе на тему кибергигиены и образования

Топ-менеджер Rambler&Co обсудила цифровую грамотность детей в Общественной палате РФ
© пресс-служба Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

14 февраля 2025 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, посвящённый вопросам цифровой грамотности детей. Мероприятие организовано Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Центром безопасного интернета («НеДопусти») и прошло в рамках XVIII Недели безопасного Рунета, которая проводится с 11 по 20 февраля 2025 года. В нём приняла участие Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер».

Круглый стол собрал ведущих экспертов в области цифровой безопасности, образования и детской психологии. Участники обсудили актуальные риски, связанные с использованием интернета, важность кибергигиены и лучшие образовательные практики для повышения цифровой грамотности подрастающего поколения.

Анна Иванова поделилась опытом портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) в создании безопасной и комфортной цифровой среды для пользователей. Она отметила, что современные дети активно осваивают цифровые технологии, но при этом нуждаются в поддержке и грамотном наставничестве.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Дистрибуция образовательного контента очень серьезный вопрос в наших реалиях. На сегодняшний день образовательного контента достаточно. Не бойтесь приходить к бизнесу с идеями по кибергигиене для детей. В сети становится всё больше фейков, сгенерированных с помощью ИИ, а ребята 6-12 лет считают всю информацию, полученную из интернета, правдивой. Именно поэтому важно с профессиональной стороны рассказывать молодому поколению об основах безопасного нахождения в сети, причем делать это не проектно, а регулярно и именно в тех местах, где дети проводят больше всего времени».

Мероприятие приурочено к Международному Дню безопасного Интернета, который отмечается более чем в 160 странах мира.

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Анна Иванова
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