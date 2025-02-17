Ушла из жизни известная актриса и певица Терез Чомбор

Скончалась Терез Чомбор, известная венгерская актриса театра, кино и телевидения и артистка оперетты.

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На ее экранном счету, в частности, заметная драма 1980 года "Воскресные родители", итальяно-венгерская драмеди "Марио, волшебник", фантастическая мелодрама "Между жизнью и смертью".

Некролог публикует Hiros. В нем отмечено, что из-за своих вокальных данных Чомбор несколько раз получала приглашения поработать заграницей, но неизменно отклоняла их, предпочитая выступать на родине.

Причина смерти певицы не указаны, уточнено лишь, что ее уход стал скоропостижным.

Терез Чомбор родилась в 1956 году. В 1977-м поступила на отделение мюзикла и оперетты в национальную Академию театрального и киноискусства. Профессиональную карьеру начала в 1980-м, в том же году дебютировав в кино.