Мэр Новосибирска анонсировал внедрение новых подходов к уборке города

Власти Новосибирска ищут замену использованию песчаной смеси для обработки городских улиц и реагенту, вызывающему много нареканий, в первую очередь, со стороны автовладельцев.

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Об этом журналистам ВГТРК рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

" М ы с е р ь е з н о п о д о ш л и к с т а н д а р т а м и р е г л а м е н т у у б о р к и г о р о д с к о й т е р р и т о р и и , п о с м о т р е л и п р а к т и к у д р у г и х р е г и о н о в " , - с к а з а л м э р .

Песчаная смесь содержит большую фракцию ила, из-за которого весной, когда снег начинает таять, на дорогах областного центра поднимаются "песчаные бури". По словам градоначальника, песок будут использовать только для обработки уклонов.

Что касается противогололедного реагента, его сейчас применяют для обработки улиц в нескольких десятках российских регионов - например, в Подмосковье, на новой скоростной хорде. Но жители относятся к этому средству с подозрением. Несмотря на неоднократные заверения производителей о низкой коррозийной активности реагента, пешеходы уверены, что он портит их обувь и вредит лапам выгуливаемых домашних питомцев, автомобилисты считают, что он разъедает их машины.

В итоге, из-за нареканий горожан, власти Новосибирска намерены найти замену средству и использовать менее спорные способы дорожной обработки. Как пояснил Максим Кудрявцев, сейчас в городе остались значительные запасы реагента, и его в любом случае нужно будет использовать, но другие технологии уже рассматриваются.

Напомним, уборке городских улиц в Новосибирске сейчас уделяется повышенное внимание. По данным мэрии, за прошедшие трое суток дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города более 58 тысяч кубометров снега. Днем и ночью на очистку дорожного покрытия выходят до полутысячи единиц спецтехники.