Кузбассовец получил благодарность президента России

Житель Кемеровской области удостоился благодарности президента РФ Владимира Путина.

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Кузбассовец Михаил Пупков получил благодарность президента. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования одного из предприятий Кемеровской области удостоился награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Об этом 17 февраля сообщил пресс-центр аппарата полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

Отмечается, что распоряжение о награждении Михаила Пупкова и жителей других регионов России было подписано 13 февраля.