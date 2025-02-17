Кузбассовец получил благодарность президента России
Житель Кемеровской области удостоился благодарности президента РФ Владимира Путина.
Кузбассовец Михаил Пупков получил благодарность президента. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования одного из предприятий Кемеровской области удостоился награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Об этом 17 февраля сообщил пресс-центр аппарата полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.
Отмечается, что распоряжение о награждении Михаила Пупкова и жителей других регионов России было подписано 13 февраля.