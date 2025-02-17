Актриса из сериала "Друзья" умерла после травмы головы

Названа официальная причина смерти Лесли Чарлсон. Чарлсон - американская актриса кино, сериалов, "мыльных опер" и рекламы.

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Артистка ушла из жизни незадолго до своего 80-летия. По информации из департамента судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес, причиной смерти Чарлсон стали последствия травмы головы.

Кроме того, передает People, у актрисы были астма, артрит, мерцательная аритмия и заболевание головного мозга.

Лесли Чарлсон родилась в Канзасе, карьеру начала в 1960-х. Сыграла Айрис в 1427 эпизодах "мыльной оперы" "Любовь - это очень сверкающая штука" и доктора Куатермейн в 2079 сериях "Главной больницы".

Появляется в шоу "Друзья", "Как вращается мир", "Дарма и Грей" - всего около шестидесяти пунктов в портфолио. Также снялась в рекламе зубной пасты известного бренда.