Умер актер Богдан Гжещак

На 64-м году жизни скончался польский актер и фотограф Богдан Гжещак. Артиста госпитализировали в больницу в Легнице около трех недель назад, он перенес инсульт.

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С последствиями удара организм актера не справился, и он умер 15 февраля.

" С е г о д н я д н е м с к о н ч а л с я Б о г д а н Г ж е щ а к , в ы д а ю щ и й с я х у д о ж н и к и з а м е ч а т е л ь н ы й д р у г . С л о в а н е м о г у т в ы р а з и т ь н а ш у б о л ь " , - с о о б щ а е т с я в с о ц и а л ь н ы х с е т я х Т е а т р а и м . Х . М о д ж е е в с к о й в Л е г н и ц е .

Богдан Гжещак родился в 1962 году, окончил Вроцлавскую государственную театральную школу. В 2004 году учился в студии художественной фотографии AFA во Вроцлаве, это уго увлечение вылилось в несколько выставок работ.

Служил во Вроцлавском современном театре, Польском театре и Театре им. Х. Моджеевская в Легнице. Среди киноработ - "Марион из Фауэ", "Первая любовь", "80 миллионов", "Операция "Дунай", "Курьер".