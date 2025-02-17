Умер актер Богдан Гжещак
На 64-м году жизни скончался польский актер и фотограф Богдан Гжещак. Артиста госпитализировали в больницу в Легнице около трех недель назад, он перенес инсульт.
С последствиями удара организм актера не справился, и он умер 15 февраля.
"Сегодня днем скончался Богдан Гжещак, выдающийся художник и замечательный друг. Слова не могут выразить нашу боль", - сообщается в социальных сетях Театра им. Х. Моджеевской в Легнице.
Богдан Гжещак родился в 1962 году, окончил Вроцлавскую государственную театральную школу. В 2004 году учился в студии художественной фотографии AFA во Вроцлаве, это уго увлечение вылилось в несколько выставок работ.
Служил во Вроцлавском современном театре, Польском театре и Театре им. Х. Моджеевская в Легнице. Среди киноработ - "Марион из Фауэ", "Первая любовь", "80 миллионов", "Операция "Дунай", "Курьер".