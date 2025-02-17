Россияне оценили идею перехода на 36-часовую рабочую неделю
Большинство россиян поддерживают возможное сокращение рабочей недели до 36 часов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «ФедералПресс».
«71 % респондентов хотят уменьшения рабочего времени», – говорится в исследовании.
Так, 45 % респондентов заявили, что хотят больше времени проводить с семьей. Еще 26 % отметили, что к концу недели испытывают сильную усталость. При этом 3 % опрошенных выступили против инициативы, объяснив это риском не успеть выполнить рабочие задачи. Оставшиеся 26 % заявили, что работают на себя, поэтому изменения их не затронут.
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила возможность перехода на 36-часовую рабочую неделю. Однако, по ее словам, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент только после завершения спецоперации.