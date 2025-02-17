Россияне оценили идею перехода на 36-часовую рабочую неделю

Большинство россиян поддерживают возможное сокращение рабочей недели до 36 часов.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «ФедералПресс».

« 7 1 % р е с п о н д е н т о в х о т я т у м е н ь ш е н и я р а б о ч е г о в р е м е н и » , – г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и .

Так, 45 % респондентов заявили, что хотят больше времени проводить с семьей. Еще 26 % отметили, что к концу недели испытывают сильную усталость. При этом 3 % опрошенных выступили против инициативы, объяснив это риском не успеть выполнить рабочие задачи. Оставшиеся 26 % заявили, что работают на себя, поэтому изменения их не затронут.

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила возможность перехода на 36-часовую рабочую неделю. Однако, по ее словам, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент только после завершения спецоперации.