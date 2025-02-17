Петербургский синоптик назвал дату оттепели после сильных морозов

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что наступившая неделя будет зимней.

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Однако морозы будут становиться все слабее.

« Д н е в н а я т е м п е р а т у р а в о в т о р о й п о л о в и н е н е д е л и с т а н о в и т с я в с е в ы ш е – 2 … – 3 г р . , а в в ы х о д н ы е д н и п р и х о д и т в н а ш р е г и о н о т т е п е л ь » , – у т о ч н и л Колесов.

Ночь с воскресенья на понедельник была морозной. В частности, в Лодейном поле зафиксировали почти –28 градусов. В Северной столице было –16,3 гр. Такая же температура воздуха была отмечена 18 декабря. Сегодняшние сутки в городе не станут самыми холодными. Издание Online47 пишет, что зимние морозы в Ленобласти продержатся до пятницы.

Ранее «ФедералПресс сообщал, когда после морозов город накроет очередная оттепель.