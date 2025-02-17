Петербургский синоптик назвал дату очередной оттепели после сильных морозов

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что наступившая неделя будет зимней.

Петербургский синоптик назвал дату оттепели после сильных морозов
© РИА "ФедералПресс"

Однако морозы будут становиться все слабее.

«Дневная температура во второй половине недели становится все выше 23 гр., а в выходные дни приходит в наш регион оттепель», уточнил Колесов.

Ночь с воскресенья на понедельник была морозной. В частности, в Лодейном поле зафиксировали почти –28 градусов. В Северной столице было –16,3 гр. Такая же температура воздуха была отмечена 18 декабря. Сегодняшние сутки в городе не станут самыми холодными. Издание Online47 пишет, что зимние морозы в Ленобласти продержатся до пятницы.

Ранее «ФедералПресс сообщал, когда после морозов город накроет очередная оттепель.

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Александр Колесов