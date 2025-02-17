Петербургский синоптик назвал дату оттепели после сильных морозов

Петербургский синоптик назвал дату очередной оттепели после сильных морозов
Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что наступившая неделя будет зимней.
Однако морозы будут становиться все слабее.
«Дневная температура во второй половине недели становится все выше –2…–3 гр., а в выходные дни приходит в наш регион оттепель», – уточнил Колесов.
Ночь с воскресенья на понедельник была морозной. В частности, в Лодейном поле зафиксировали почти –28 градусов. В Северной столице было –16,3 гр. Такая же температура воздуха была отмечена 18 декабря. Сегодняшние сутки в городе не станут самыми холодными. Издание Online47 пишет, что зимние морозы в Ленобласти продержатся до пятницы.
Ранее «ФедералПресс сообщал, когда после морозов город накроет очередная оттепель.