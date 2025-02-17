В России разрешили посадку в поезд по биометрии

Постановление, которое позволяет использовать биометрические данные для посадки на поезд при наличии у железнодорожной компании технической возможности, утверждено правительством РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

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Как отмечается, остальные способы посадки на поезд остаются в силе. Ожидается, что в 2025 году состоится закрытое тестирование сервиса. После завершения всех этапов технологических испытаний граждане смогут воспользоваться этой услугой. Как сообщается, сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы.

По словам Григоренко, биометрические данные могут стать альтернативой использованию бумажного билета или паспорта. У пассажира будет возможность выбрать наиболее удобный для себя способ получения услуги, отметил он.

Единая биометрическая система — это цифровая платформа, которая предоставляет различные государственные и коммерческие услуги. Среди них — бесконтактная оплата покупок и проезда в транспорте, дистанционный запуск собственного дела, получение услуг в многофункциональных центрах, оформление электронной подписи, получение сим-карты.