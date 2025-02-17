В курских школах рассмотрят вопрос перехода на дистант

Школы Курской области, где сейчас действует очный и очно-дистанционный формат обучения, рассмотрят вопрос перехода на дистант из-за продолжительных угроз ракетной опасности.

Об этом на заседании облравительства сообщила врио зампреда правительства Оксана Крутько.

" М ы в и д и м м н о г о в о п р о с о в в с о ц с е т я х п о п о в о д у о б у ч е н и я д е т е й в с в я з и с т е м , ч т о р а к е т н а я о п а с н о с т ь д е р ж и т с я с е й ч а с д л и т е л ь н о е в р е м я . Д е т и п р о в о д я т м н о г о в р е м е н и в у к р ы т и я х . П о э т о м у я х о ч у п о п р о с и т ь в с е ш к о л ы , г д е с о х р а н я е т с я о ч н ы й и о ч н о - д и с т а н ц и о н н ы й ф о р м а т , с о в м е с т н о с р о д и т е л я м и е щ е р а з п р и н я т ь [ р е ш е н и е ] о ф о р м а т е о б у ч е н и я и с о о б щ и т ь < . . . > в р е г и о н а л ь н о е м и н и с т е р с т в о о б р а з о в а н и я и н а у к и " , - с к а з а л а о н а .

Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что много обращений по обучению поступает и к нему.