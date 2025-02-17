В курских школах рассмотрят вопрос перехода на дистант

Школы Курской области, где сейчас действует очный и очно-дистанционный формат обучения, рассмотрят вопрос перехода на дистант из-за продолжительных угроз ракетной опасности.
Об этом на заседании облравительства сообщила врио зампреда правительства Оксана Крутько.
"Мы видим много вопросов в соцсетях по поводу обучения детей в связи с тем, что ракетная опасность держится сейчас длительное время. Дети проводят много времени в укрытиях. Поэтому я хочу попросить все школы, где сохраняется очный и очно-дистанционный формат, совместно с родителями еще раз принять [решение] о формате обучения и сообщить <...> в региональное министерство образования и науки", - сказала она.
Врио губернатора Александр Хинштейн отметил, что много обращений по обучению поступает и к нему.
"Из-за ракетных опасностей детей вынуждены выводить из классов, время это не восполняется. В этом вопросе мы должны отталкиваться от мнения родителей. <...> Тема очень важная, тонкая, ее необходимо постоянно контролировать", - подчеркнул врио главы региона.