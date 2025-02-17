Прострелившего ногу коллеге полицейского уволили в Новосибирске

В Новосибирске уволен из органов полицейский, случайно простреливший ногу своему коллеге из табельного оружия. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

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Подробности инцидента, произошедшего еще в августе прошлого года, рассказали в управлении судебного департамента в Новосибирской области. Сотрудник патрульно-постовой службы, отдежурив, сдавал пистолет. При этом он не проверил, есть ли в патроннике патрон, и начал разбирать оружие, ствол которого в этот момент был направлен в сторону находившегося рядом полицейского.

В ходе разборки пистолета произошел досыл патрона, прозвучал выстрел. Пуля попала в ногу коллеги невнимательного правоохранителя. Медики позднее охарактеризовали рану как тяжкий вред здоровью.

Сотруднику вменили причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до года лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Ленинский суд Новосибирска.