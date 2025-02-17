Петербург начнет проверять и ремонтировать бомбоубежища

В Петербурге началась масштабная проверка состояния бомбоубежищ. Различные районы города уже объявили конкурсы на проведение необходимых обследований. Об этом сообщает «Neva.Today».

« Т е х з а д а н и е у в с е х и д е н т и ч н о е : п о б е д и т е л я м к о н к у р с о в п р е д с т о и т о б с л е д о в а т ь с о с т о я н и е п о м е щ е н и я , и н ж е н е р н ы е с е т и . П о и т о г а м п р е д с т а в и т ь в е д о м о с т ь д е ф е к т о в , з а к л ю ч е н и е о с о с т о я н и и б о м б о у б е ж и щ а , с м е т у н а к а п р е м о н т и л и о б о с н о в а н и е о н е ц е л е с о о б р а з н о с т и е г о в о с с т а н о в л е н и я » , — п и ш е т « N e v a . T o d a y » .

На обследование бомбоубежищ выделены значительные средства. Например, в Выборгском районе на эти цели планируется потратить 18,6 миллионов рублей, в Петроградском — 20,4 миллионов рублей, а в Василеостровском — 18 миллионов рублей. Власти подчеркивают, что информация о расположении и состоянии бомбоубежищ является ограниченно доступной. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности данных объектов. После завершения обследования, которое должно быть выполнено к концу мая, будут приняты решения о дальнейших действиях по ремонту или, в некоторых случаях, о признании объектов непригодными для использования.

На обновление и содержание бомбоубежищ, а также на закупку средств индивидуальной защиты в 2025 году потребуется более 1,2 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены на заседании Заксобрания.