Россиянам разрешили применять биометрию для посадки на поезд

Утверждено правительственное постановление о применении биометрических данных гражданам для посадки на поезд. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Применение биометрии будет возможно, если у железнодорожного перевозчика есть техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд сохранят.

Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году. Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

По словам Григоренко, биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта. При этом пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги.

Ранее стало известно, что доработанный законопроект о расширении допустимой самообороны в домашних условиях внесут на рассмотрение в Госдуму.