Стилиста и ведущего Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. Как сообщает Telegram-канал Mash, у него обнаружили онкологическое заболевание на поздней стадии.

По информации канала, стилист узнал о болезни осенью 2024 года. Тогда он обратился к медикам с жалобами на плохое самочувствие — врачи выявили у него рак и назначили курс противоопухолевой терапии, который не принес значимого эффекта. При этом после прохождения лечения у Лисовца начали выпадать волосы, а перемены во внешнем виде парикмахера уже заметили поклонники.

Стилист Влад Лисовец снялся в маске с ушами зайца

Отмечается, что онкологи планируют собрать консилиум. В ходе него врачи определят дальнейшую тактику лечения пациента.

Отметим, что сам 52-летний Лисовец пока не комментировал информацию. В 2020 году в Сети появлялись слухи о наличии у него серьезного заболевания, однако тогда стилист их опроверг.