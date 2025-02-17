Священник ответил на вопрос о принадлежности рукоблудия к смертным грехам

В русской православной церкви рассказали, является ли рукоблудие смертным грехом.

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Рукоблудие не является смертным грехом, заявил церковный служащий Владимир Головин. Он отметил, что, согласно Библии, оно не находится под запретом. В священном тексте лишь четыре греха обозначены как смертные, и это подтверждается Ветхим Заветом.

По словам священника, смертными являются лишь четыре греха: богохульство, убийство, крайнее унижение родителей и разврат. В Ветхом Завете утверждается, что дух святой покидает человека, который совершил эти грехи. Из-за этого он отдаляется от Бога, сообщает ИА Кулик.