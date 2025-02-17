На Урале спрогнозировали ночные морозы до минус 34 градусов

Ночные морозы до минус 34 градусов ожидаются в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) в течение этой недели.

Синоптики прогнозируют снегопад, метели и порывы ветра до 20 м/с, сообщили в региональных гидрометцентрах.

" [ В Я м а л о - Н е н е ц к о м а в т о н о м н о м о к р у г е с 1 7 п о 2 3 ф е в р а л я ] о б л а ч н а я с п р о я с н е н и я м и п о г о д а , н е б о л ь ш о й с н е г , в о т д е л ь н ы х р а й о н а х м е т е л ь , п о р ы в ы в е т р а д о 2 0 м / с . Н о ч ь ю м и н у с 1 9 - м и н у с 3 4 г р а д у с о в , д н е м - м и н у с 1 3 - м и н у с 2 1 г р а д у с о в " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и О б ь - И р т ы ш с к о г о г и д р о м е т ц е н т р а .

В Свердловской области синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снегопад, метели, порывы ветра до 14 м/с. Ночные морозы достигнут минус 26 градусов, днем воздух прогреется до минус 8 градусов. В Челябинской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снегопад, местами туман, изморозь, на дорогах гололедица, порывы ветра до 5 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 24 градусов, днем потеплеет до минус 8 градусов.

В Курганской области ожидается переменная облачность, местами снегопад, возможны порывы ветра до 8 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 24 градусов, днем воздух прогреется до минус 8 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снегопад, метель и похолодание, порывы ветра до 15 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 28 градусов, днем ожидается потепление до минус 11 градусов. В Югре в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снегопад, метель, порывы ветра до 17 м/с. Ночью похолодает до минус 28 градусов, днем воздух прогреется до минус 4 градусов, в отдельных районах похолодает до минус 23 градусов.