На Урале спрогнозировали ночные морозы до минус 34 градусов

Ночные морозы до минус 34 градусов ожидаются в некоторых регионах Уральского федерального округа (УрФО) в течение этой недели.
Синоптики прогнозируют снегопад, метели и порывы ветра до 20 м/с, сообщили в региональных гидрометцентрах.
"[В Ямало-Ненецком автономном округе с 17 по 23 февраля] облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в отдельных районах метель, порывы ветра до 20 м/с. Ночью минус 19 - минус 34 градусов, днем - минус 13 - минус 21 градусов", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.
В Свердловской области синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снегопад, метели, порывы ветра до 14 м/с. Ночные морозы достигнут минус 26 градусов, днем воздух прогреется до минус 8 градусов. В Челябинской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снегопад, местами туман, изморозь, на дорогах гололедица, порывы ветра до 5 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 24 градусов, днем потеплеет до минус 8 градусов.
В Курганской области ожидается переменная облачность, местами снегопад, возможны порывы ветра до 8 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 24 градусов, днем воздух прогреется до минус 8 градусов.
По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снегопад, метель и похолодание, порывы ветра до 15 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 28 градусов, днем ожидается потепление до минус 11 градусов. В Югре в эти дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снегопад, метель, порывы ветра до 17 м/с. Ночью похолодает до минус 28 градусов, днем воздух прогреется до минус 4 градусов, в отдельных районах похолодает до минус 23 градусов.