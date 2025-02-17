Россиян предупредили о штрафах за старые газовые плиты

Юрист Яковлева предупредила, что владельцам старых газовых плит грозит штраф
С этого года в РФ стали применять более жесткие требования к эксплуатации газового оборудования в домах. Собственники должны следить за состоянием газовых плит, в противном случае им грозит штраф. Об этом сообщила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
В среднем по нормативам срок службы плиты составляет 14 лет, но у производителя могут быть свои градации, которые указаны в техническом паспорте изделия. По истечении этого срока плиту нужно заменить или провести диагностику. Для этого надо вызвать специализированную службу, подписав с ней договор.
Дальнейшая судьба плиты станет ясна после диагностики: ее придется заменить или оставить в эксплуатации на предписанный срок, рассказала специалист агентству «Прайм».
— Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа составляет от пяти до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 15 до 25 тысяч рублей, — уточнила юрист.
С начала года действуют новые штрафы для собственников жилья. Какие правила впредь не следует нарушать владельцам и арендаторам квартир, разбиралась «Вечерняя Москва».