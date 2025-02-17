Россиян предупредили о штрафах за старые газовые плиты

С этого года в РФ стали применять более жесткие требования к эксплуатации газового оборудования в домах. Собственники должны следить за состоянием газовых плит, в противном случае им грозит штраф. Об этом сообщила директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

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В среднем по нормативам срок службы плиты составляет 14 лет, но у производителя могут быть свои градации, которые указаны в техническом паспорте изделия. По истечении этого срока плиту нужно заменить или провести диагностику. Для этого надо вызвать специализированную службу, подписав с ней договор.

Дальнейшая судьба плиты станет ясна после диагностики: ее придется заменить или оставить в эксплуатации на предписанный срок, рассказала специалист агентству «Прайм».

— С о г л а с н о д е й с т в у ю щ е м у з а к о н о д а т е л ь с т в у , э к с п л у а т а ц и я г а з о в о г о о б о р у д о в а н и я с и с т е к ш и м с р о к о м с л у ж б ы в л е ч е т з а с о б о й а д м и н и с т р а т и в н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь . Р а з м е р ш т р а ф а с о с т а в л я е т о т п я т и д о 1 0 т ы с я ч р у б л е й , п р и п о в т о р н о м н а р у ш е н и и — о т 1 5 д о 2 5 т ы с я ч р у б л е й , — уточнила юрист.

С начала года действуют новые штрафы для собственников жилья. Какие правила впредь не следует нарушать владельцам и арендаторам квартир, разбиралась «Вечерняя Москва».