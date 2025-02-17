В Северной Осетии из-за ухудшения погодных условий введен режим ЧС

Из-за ухудшения погодных условий в Северной Осетии введен режим ЧС.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11:00 в Северной Осетии введен режим ЧС», — поделился губернатор.
Он добавил, что в случае заполнения стоянок для большегрузнов их доступ в республику будет ограничен. В местах скопления транспорта организованы пункты обогрева, там можно согреться и зарядить мобильные телефоны.