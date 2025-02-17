В Северной Осетии из-за ухудшения погодных условий введен режим ЧС

Из-за ухудшения погодных условий в Северной Осетии введен режим ЧС.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

« В с в я з и с у х у д ш е н и е м п о г о д н ы х у с л о в и й и з а к р ы т и е м В о е н н о - г р у з и н с к о й д о р о г и д л я б о л ь ш е г р у з н о г о т р а н с п о р т а с 1 1 : 0 0 в С е в е р н о й О с е т и и в в е д е н р е ж и м Ч С » , — п о д е л и л с я г у б е р н а т о р .

Он добавил, что в случае заполнения стоянок для большегрузнов их доступ в республику будет ограничен. В местах скопления транспорта организованы пункты обогрева, там можно согреться и зарядить мобильные телефоны.