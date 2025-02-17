В Госдуме предложили ввести в России бесплатный проезд для беременных

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать бесплатный проезд для беременных на общественном транспорте. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

« В п о с л е д н и е г о д ы н а ш а с т р а н а в з я л а к у р с н а п о д д е р ж а н и е д е т о р о ж д е н и я и у к р е п л е н и е и н с т и т у т а с е м ь и . В с т р а н е д е й с т в у е т м н о ж е с т в о ф е д е р а л ь н ы х и р е г и о н а л ь н ы х п р о г р а м м п о д д е р ж к и » , — г о в о р и т с я в о б р а щ е н и и .

Он отметил, что в ряде регионов выдвигается множество инициатив и предложений относительно расширения перечня мер социальной поддержки для молодых матерей.

« В ч а с т н о с т и , г у б е р н а т о р К и р о в с к о й о б л а с т и Александр Соколов выдвинул идею наделить беременных женщин правом бесплатного передвижения на общественном транспорте», — отметил Милонов.

По его мнению, эта инициатива в случае её реализации значительно облегчит передвижение будущих мам.

« П р о ш у В а с о ц е н и т ь в о з м о ж н о с т ь в н е д р е н и я п р а к т и к и н а д е л е н и я в с т а в ш и х н а у ч ё т п о б е р е м е н н о с т и х ж е н щ и н п о в с е й Р о с с и и п р а в о м б е с п л а т н о г о п р о е з д а н а о б щ е с т в е н н о м т р а н с п о р т е » , — з а к л ю ч и л д е п у т а т .

Ранее губернатор Александр Соколов на еженедельном оперативном совещании поручил установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учёт по беременности.

В Госдуме ранее также призвали разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов.