В Госдуме предложили ввести в России бесплатный проезд для беременных
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать бесплатный проезд для беременных на общественном транспорте. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
«В последние годы наша страна взяла курс на поддержание деторождения и укрепление института семьи. В стране действует множество федеральных и региональных программ поддержки», — говорится в обращении.
Он отметил, что в ряде регионов выдвигается множество инициатив и предложений относительно расширения перечня мер социальной поддержки для молодых матерей.
«В частности, губернатор Кировской области Александр Соколов выдвинул идею наделить беременных женщин правом бесплатного передвижения на общественном транспорте», — отметил Милонов.
По его мнению, эта инициатива в случае её реализации значительно облегчит передвижение будущих мам.
«Прошу Вас оценить возможность внедрения практики наделения вставших на учёт по беременностих женщин по всей России правом бесплатного проезда на общественном транспорте», — заключил депутат.
Ранее губернатор Александр Соколов на еженедельном оперативном совещании поручил установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учёт по беременности.
В Госдуме ранее также призвали разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов.