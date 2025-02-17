В Госдуме предложили ввести в России бесплатный проезд для беременных

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать бесплатный проезд для беременных на общественном транспорте. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

В Госдуме предложили ввести в России бесплатный проезд для беременных
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«В последние годы наша страна взяла курс на поддержание деторождения и укрепление института семьи. В стране действует множество федеральных и региональных программ поддержки», говорится в обращении.

Он отметил, что в ряде регионов выдвигается множество инициатив и предложений относительно расширения перечня мер социальной поддержки для молодых матерей.

«В частности, губернатор Кировской области Александр Соколов выдвинул идею наделить беременных женщин правом бесплатного передвижения на общественном транспорте», — отметил Милонов.

По его мнению, эта инициатива в случае её реализации значительно облегчит передвижение будущих мам.

«Прошу Вас оценить возможность внедрения практики наделения вставших на учёт по беременностих женщин по всей России правом бесплатного проезда на общественном транспорте», заключил депутат.

Ранее губернатор Александр Соколов на еженедельном оперативном совещании поручил установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учёт по беременности.

В Госдуме ранее также призвали разрешить беременным женщинам парковаться на местах для инвалидов.

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