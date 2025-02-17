На Ялту обрушился сильный снегопад, дорога на Ай-Петри закрыта

Коммунальные службы очищают дороги в Ялте после сильного снегопада, школы и детсады работают в ограниченном режиме. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

На Ялту обрушился сильный снегопад, дорога на Ай-Петри закрыта
© Российская Газета

Мокрый снег начал идти на Южном берегу Крыма днем в воскресенье, 16 февраля. За сутки выпало 20 миллиметров осадков. Кадры заснеженной Ялты уже появились в соцсетях.

На дороги вывели 15 единиц снегоуборочной техники, к очистке привлекли также коммунальщиков Симферополя и Бахчисарая. Более 400 тонн реагентов уже высыпаны на дороги ЮБК. В первую очередь, по словам Павленко, расчищали проезды к хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и другим социальным объектам.

"В настоящее время затруднено движение по улицам Ореховая, Красноармейская, Стахановская, нескольким улицам Гурзуфа", - сообщила глава администрации.

Она также предупредила, что возможны сбои в работе общественного транспорта. Проезд на Ай-Петри закрыт.

В школах и детсадах объявлено свободное посещение, родители могут сами принять решение, вести ли ребенка на уроки. Работодателей попросили по возможности перевести коллективы на удаленный режим.

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