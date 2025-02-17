На Ялту обрушился сильный снегопад, дорога на Ай-Петри закрыта

Коммунальные службы очищают дороги в Ялте после сильного снегопада, школы и детсады работают в ограниченном режиме. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

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Мокрый снег начал идти на Южном берегу Крыма днем в воскресенье, 16 февраля. За сутки выпало 20 миллиметров осадков. Кадры заснеженной Ялты уже появились в соцсетях.

На дороги вывели 15 единиц снегоуборочной техники, к очистке привлекли также коммунальщиков Симферополя и Бахчисарая. Более 400 тонн реагентов уже высыпаны на дороги ЮБК. В первую очередь, по словам Павленко, расчищали проезды к хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и другим социальным объектам.

" В н а с т о я щ е е в р е м я з а т р у д н е н о д в и ж е н и е п о у л и ц а м О р е х о в а я , К р а с н о а р м е й с к а я , С т а х а н о в с к а я , н е с к о л ь к и м у л и ц а м Г у р з у ф а " , - с о о б щ и л а г л а в а а д м и н и с т р а ц и и .

Она также предупредила, что возможны сбои в работе общественного транспорта. Проезд на Ай-Петри закрыт.

В школах и детсадах объявлено свободное посещение, родители могут сами принять решение, вести ли ребенка на уроки. Работодателей попросили по возможности перевести коллективы на удаленный режим.