В Крыму объявили оранжевый уровень опасности

На южном побережье Крыма объявили оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень опасности объявили до утра понедельника, 17 февраля, на южном побережье Крыма из-за сильного снегопада. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
"В период до 09:00 мск 17 февраля очень сильный мокрый снег", - сказал собеседник агентства, комментируя данные карты прогноза, на которой оранжевый цвет является предпоследним в колористической шкале и символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Кроме того, до 21:00 мск понедельника на южном побережье ожидается местами северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с, а также гололедица.
Синоптики распространили экстренное предупреждение, согласно которому нынешним вечером, а также в ночь на понедельник "на южном берегу Крыма и в горах ожидается очень сильный мокрый снег".
Ранее в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что сильный снегопад, обрушившийся на южный берег Крыма, внесет коррективы в работу учреждений, в том числе школ и детсадов. При этом отмечалось, что коммунальщики убирают снег, а дорога на Ай-Петри закрыта.