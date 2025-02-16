В Крыму объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявили до утра понедельника, 17 февраля, на южном побережье Крыма из-за сильного снегопада. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

" В п е р и о д д о 0 9 : 0 0 м с к 1 7 ф е в р а л я о ч е н ь с и л ь н ы й м о к р ы й с н е г " , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а , к о м м е н т и р у я д а н н ы е к а р т ы п р о г н о з а , н а к о т о р о й о р а н ж е в ы й ц в е т я в л я е т с я п р е д п о с л е д н и м в к о л о р и с т и ч е с к о й ш к а л е и с и м в о л и з и р у е т о п а с н у ю п о г о д у с в е р о я т н о с т ь ю с т и х и й н ы х б е д с т в и й и н а н е с е н и я у щ е р б а .

Кроме того, до 21:00 мск понедельника на южном побережье ожидается местами северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с, а также гололедица.

Синоптики распространили экстренное предупреждение, согласно которому нынешним вечером, а также в ночь на понедельник "на южном берегу Крыма и в горах ожидается очень сильный мокрый снег".

Ранее в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что сильный снегопад, обрушившийся на южный берег Крыма, внесет коррективы в работу учреждений, в том числе школ и детсадов. При этом отмечалось, что коммунальщики убирают снег, а дорога на Ай-Петри закрыта.