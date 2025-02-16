Мать освобожденного из Газы Труфанова поблагодарила власти России за усилия

Мать гражданина Израиля и России Александра Труфанова, освобождённого из плена в секторе Газа, поблагодарила власти России за усилия по вызволению сына.

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« Я б л а г о д а р ю з а у с и л и я в л а с т и Р о с с и и и , в ч а с т н о с т и , п о с л а Р о с с и и в Израиле. Я прошу российское правительство продолжать борьбу за немедленное освобождение Максима Харкина и всех остальных заложников», — цитирует её ТАСС.

15 февраля Труфанов и ещё два заложника, которых удерживали в секторе Газа, были освобождены и переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

Посол России Анатолий Викторов вручил Труфанову паспорт гражданина России.