Мать освобожденного из Газы Труфанова поблагодарила власти России за усилия

Мать освобождённого из Газы Труфанова поблагодарила власти России за усилия
Мать гражданина Израиля и России Александра Труфанова, освобождённого из плена в секторе Газа, поблагодарила власти России за усилия по вызволению сына.
«Я благодарю за усилия власти России и, в частности, посла России в Израиле. Я прошу российское правительство продолжать борьбу за немедленное освобождение Максима Харкина и всех остальных заложников», — цитирует её ТАСС.
15 февраля Труфанов и ещё два заложника, которых удерживали в секторе Газа, были освобождены и переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста.
Посол России Анатолий Викторов вручил Труфанову паспорт гражданина России.